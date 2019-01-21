Фигурантами первого в России дела о нежелательной организации стали активисты «Открытой России» из Казани и Ростова-на-Дону

Правоохранители возбудили первое в России уголовное дело по статье УК РФ 284.1 (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Его фигурантами стали активисты «Открытой России» из Казани и Ростова-на-Дону.

Об этом в телеграм-канале рассказал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По данным «Коммерсанта», в Казани обыски проходят у члена федерального политсовета Анастасии Шевченко и ее коллеги Антона Приходько.

Правоохранители сегодня ведут следственные мероприятия и у ростовских правозащитниц Екатерины и Елены Зениных.