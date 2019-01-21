Минфин РФ не ждет большого количества иностранных хедж-фондов

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на слушаниях в Госдуме признался, что пока не ожидает массового прихода в Россию хедж-фондов, а также других портфельных инвесторов из-за рубежа, сообщает ТАСС. Моисеев подчеркнул, что не рассчитывает на то, что в какой-то конкретный период уже озвученные инвесторы снова придут в больших количествах, как это было в определенные годы.

Напомним, в середине января Агентство инвестиционного развития РТ подвело итоги за 2018 год. Ситуация по привлечению иностранных инвестиций идет вразрез с международными тенденциями — пока политики меряются санкциями, Татарстан привлекает деньги «партнеров».