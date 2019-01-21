Уровень конкуренции на финансовом рынке России на низком уровне

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Заявление о недостаточном уровне конкуренции сделал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС. Аксаков отметил важность того, чтобы указы президента в части финансовой политики эффективно исполнялись. Он подчеркивает, что нужно выделить как количественные, так и качественные показатели, которые отражали бы развитие финансовой системы. Со слов Аксакова, много внимания уделяется такому вопросу, как конкуренция на финансовом рынке. Он признает, что уровень конкуренции оставляет желать лучшего. Несмотря на работу ЦБ и правительства, уровень конкуренции последнее время только снижается, уверен глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Напомним, экономист и предприниматель Тахир Давлетшин в своей колонке для «Реального времени» уже обозначал наиболее острые вопросы для малого и среднего бизнеса.