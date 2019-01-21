HeadHunter: доля планирующих расширение штата компаний упала ниже 50%

Сервис HeadHunter провел исследование ожиданий от 2019 года среди российских компаний. Опрос показал, что доля работодателей, планирующих расширение штата, сократилось с 52% до 46%.

При этом большинство компаний намерены набирать сотрудников отдела продаж и производственный персонал.

Доля компаний, планирующих сокращения, снизилась с 18% до 14%. Однако в эту категорию вошли многие крупные работодатели, отмечает пресс-служба HeadHunter.

Увеличивать оклады компании планируют чаще для специалистов и ведущих специалистов (38%), для начинающих — 26% компаний, для руководителей и топ-менеджеров — 19% и 18% соответственно. В среднем увеличение окладов для специалистов/ведущих специалистов и топ-менеджеров произойдет на 8%, для линейных руководителей и начинающих специалистов — на 7%.

Напомним, что средняя зарплата в Казани, по данным «Avito Работа», выросла на 9% до 34 300 рублей. При этом наибольший рост наблюдался в категории «госслужба, НКО» — 31,6% — где зарплата составила всего 24 680 рублей.