Avito: средняя зарплата в Казани за год выросла на 9%

Исследование «Avito Работа» показало, что средняя зарплата в Казани за 2018 год выросла на 9%. При этом наибольший рост наблюдался в категории «госслужба, НКО» — 31,6%.

Средняя зарплата у госслужащих по версии Avito достигла 24 680 рублей.

По итогам 2018 года средняя зарплата в Казани составила 34 300 рублей, сообщает пресс-служба сервиса.





Таблица: «Avito Работа»

Самые высокие оклады предлагались в категории «строительство» — средняя зарплата достигла 43 640 рублей (рост за год 9,1%). При этом минимальные показатели зафиксированы в категории «образование, наука» — 19 940 рублей.

Самыми востребованными в Казани оказались работники в таких сферах, как «продажи», «производство, сырье, сельское хозяйство», «транспорт, логистика», «туризм, рестораны» и «строительство».

Сами же соискатели чаще всего интересовались разделами: «без опыта, студенты», «транспорт, логистика», «продажи», «производство, сырье, сельское хозяйство» и «строительство».

Накануне прокурор Татарстана Илдус Нафиков рассказывал на итоговой коллегии о мерах борьбы с недобросовестными работодателями. По его данным, за год надзорное ведомство помогло с выплатой долгов по зарплате на общую сумму 596 млн рублей.