Крым закупил экспериментальный троллейбус из Уфы

Руководство Крыма подписало соглашение с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом о поставке на полуостров экспериментального троллейбуса.

Первоначально такой троллейбус будет эксплуатироваться на маршруте Симферополь — Алушта — Ялта. Транспорт оснащен возможностью автономного питания от аккумуляторов, сообщили в пресс-службе администрации Башкирии.

По результатам тестирования троллейбуса будут сформированы предложения о дальнейшем сотрудничестве с уфимским предприятием.

В настоящее время уфимские троллейбусы ездят в Татарстане и Альметьевске. Общественный транспорт вмешает 105 человек, возможность хода на одном заряде аккумулятора составляет до 30 км.

Напомним, власти Уфы планируют в два раза сократить количество общественного транспорта.