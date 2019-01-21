В санатории «Надежда» в Пензенской области отравились 44 ребенка

Массовое заболевание острой кишечной инфекцией среди детей произошло в санатории «Надежда» в Пензенской области.

Всего в результате отравления насчитывается 44 пострадавших, трех подростков перевели в Кузнецкую межрайонную детскую больницу, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В настоящее время в санатории организовано лабораторное обследование заболевших, контактных лиц, работников пищеблока, также отобраны пробы для исследования. Всех детей в оздоровительном учреждении перевели на карантин, они находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Основной рабочей версией эпидрасследования является пищевой путь передачи. Составлен протокол о приостановке деятельности санатория. Материалы дела направляются в суд.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело по факту отравления казанских школьников крысиным ядом.