Следком возбудил уголовное дело по факту отравления казанских школьников крысиным ядом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту отравления крысиным ядом трех учеников школы №60 Авиастроительного района Казани.

В пресс-службе СК РФ по РТ уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следствие считает, что, согласно правилам проведения дезинсекционных мероприятий, их можно проводить в школах, детских садах и других местах пребывания детей только в подсобных помещениях, подвалах и чердаках. Однако неустановленными должностными лицами школы ядохимикаты были оставлены в актовом зале.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные не установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что 30 ноября в Казани трое школьников были госпитализированы с признаками отравления крысиным ядом. Управление Роспотребнадзора по РТ установило, что при обработке помещений от грызунов были допущены нарушения.

Позднее выяснилось, что родители одного из учащихся от его госпитализации отказались. Следком начал проверку по факту употребления казанскими школьниками яда для грызунов. Прокуратура усмотрела признаки халатности в действиях персонала и потребовала возбудить дело.