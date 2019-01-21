Роспотребнадзор сообщил о беспрецедентном росте заболеваемости корью в Грузии и на Украине

В Европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости корью за последние 10 лет, наиболее пострадавшие страны — Украина и Грузия.

По данным Роспотребнадзора, на территории региона известно о 37 смертельных случаях заболеваний. Кроме того, только за последний год на Украине показатель составил 849 больных корью на 1 млн человек, в Грузии — 396 больных на 1 млн населения.

В ведомстве отмечают, что в России ситуация по кори стабильная, несмотря на определенное увеличение числа заболевших.

«80% случаев кори в России не имеют распространения благодаря высокой иммунной прослойке и своевременно проводимым мероприятиям. Показатель заболеваемости корью по итогам 2018 года составил 17,3 случая на 1 млн населения. Большинство случаев кори связаны с завозом инфекции из-за рубежа», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что корь нередко протекает в тяжелой форме и может привести к серьезным осложнениям, инвалидизации и даже гибели больного. Единственным способом защиты от этого заболевания является вакцинация.

Ранее Роспотребнадзор выпустил памятку для подготовки к поездке в экзотические страны.