Девушка-дознаватель, обвинившая трех полицейских в изнасиловании в Уфе, не сможет стать адвокатом

Девушка-дознаватель из Уфы, обвинившая трех полицейских в изнасиловании, не сможет получить адвокатский статус.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что она подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке и ей в скором времени необходимо будет сдать устный и письменный экзамены.

Данную информацию опроверг адвокат, представитель Адвокатской палаты РБ Ильдар Мухаметзянов. В интервью ГТРК «Башкортостан» он заявил, что девушка-дознаватель в адвокатскую палату РБ не обращалась, документы не подавала.

«Более того, для того чтобы быть допущенной к сдаче квалификационных экзаменов, ей необходим либо двухлетний стаж по юридической специальности, либо годовая стажировка в адвокатском образовании. Судя по информации из открытых источников, ни того, ни другого у данной девушки нет», — сообщил Мухаметзянов.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

Накануне уфимская полиция уволила из органов девушку-дознавателя. Вместе с ней решено уволить еще одну сотрудницу, поскольку они обе «употребляли спиртные напитки в помещении административного здания ОМВД России по Уфимскому району».

