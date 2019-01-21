ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

В ГИБДД подготовили постановление, которое обяжет автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской. Документ вступит в силу 4 августа этого года.

В автоинспекции пояснили, что нововведение «продиктовано необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности», передает «Коммерсант».

С 2013 года после покупки автомобиля новый владелец может использовать прежний номер. Как пояснил газете Борис Ионов, возглавлявший направление регистрации в ГИБДД России в 2007–2014 годах, такая возможность вводилась для удобства граждан. В частности, для владельцев недорогих автомобилей, которые могли сэкономить на госпошлине за новый госномер в размере двух тысяч рублей. Более того, полагает другой эксперт, это помогло устранить проблему «свой-чужой» в некоторых регионах, где до 2013 года инспекторы предвзято относились к приезжим автомобилистам.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что для автовладельцев ничего не изменится, так как транспортный налог они платят по месту регистрации автомобиля, и отмечает, что мера позволит отслеживать рост регионального автопарка.