В Москве состоялся митинг против передачи Курильских островов Японии

В Москве прошел согласованный митинг против передачи Курильских островов Японии.

По словам лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, на акцию пришли около 2 тыс. человек.

В митинге участвовали сторонники «Левого фронта», «Партии дела», КПРФ, незарегистрированной партии «Другая России» и других. Среди выступающих были бывший кандидат в президенты России Сергей Бабурин, экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, пишет «Дождь».

Напомним, 14 января начались переговоры между Россией и Японией по поводу мирного договора и передачи Курил Японии. Ранее в МИД РФ уже сообщали, что ключевым условием для решения вопроса является признание японской стороной итогов Второй мировой войны.