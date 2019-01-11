МИД РФ назвал ключевое условие для решения вопроса о мирном договоре с Японией

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Ключевым условием для решения вопроса о мирном договоре с Японией является признание японской стороной итогов Второй мировой войны.

«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над Южными Курильскими островами. Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии», — говорится в сообщении МИД России

Отмечается, что 12 – 15 января в Россию приедет министр иностранных дел Японии Таро Коно. 14 января в первой половине дня будет проведен первый раунд российско-японских переговоров на уровне министров иностранных дел по проблеме заключения мирного договора

До этого японский премьер-министр Синдзо Абэ пообещал сделать все возможное, чтобы завершить переговоры с Россией по передаче Курильских островов.