Стартовали переговоры России и Японии по мирному договору

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале переговоров с Японией по поводу мирного договора.

«В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора», — сказал он на встрече с японским коллегой Таро Коно.

По его словам, в последние годы отношения двух государств «набрали неплохой темп и развиваются по целому ряду направлений», передает «Интерфакс».

Ранее в МИД РФ сообщили, что ключевым условием для решения вопроса о мирном договоре с Японией является признание японской стороной итогов Второй мировой войны.