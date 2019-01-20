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Происшествия

В Бугульме в результате отравления угарным газом погиб ребенок

11:55, 20.01.2019

В Бугульме мужчина и двое мальчиков отравились угарным газом в квартире. В результате один из детей погиб

Информация об инциденте поступила накануне в 22.15. Мужчину 1978 г.р. в коме и мальчик 2001 г.р. с отравлением средней степени тяжести госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ. Второй мальчик 2005 г.р. погиб на месте, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

Ранее в Казани мать и трое детей отравились угарным газом.

Происшествия Татарстан
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