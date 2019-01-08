Новости происшествий

13:43 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани мать и трое детей отравились угарным газом

12:44, 08.01.2019

В Казани мать и трое детей отравились угарным газом

Сообщение об инциденте поступило накануне. Пострадавшие с диагнозом «отравление угарным газом средней тяжести» были госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу, сообщили в МЧС РТ.

Предварительной причиной ЧП стало отсутствие притока воздуха в помещения при использовании газовой колонки.

Напомним, что 31 декабря в Альметьевске четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты