В Казани мать и трое детей отравились угарным газом
В Казани мать и трое детей отравились угарным газом
Сообщение об инциденте поступило накануне. Пострадавшие с диагнозом «отравление угарным газом средней тяжести» были госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу, сообщили в МЧС РТ.
Предварительной причиной ЧП стало отсутствие притока воздуха в помещения при использовании газовой колонки.
Напомним, что 31 декабря в Альметьевске четверо детей и двое взрослых отравились угарным газом.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым