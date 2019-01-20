Саудовская Аравия и ОАЭ создадут криптовалюту

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о создании совместной криптовалюты.



Токен предназначен для коммерческих банков и центробанков двух стран. Криптовалюту запустят для облегчения платежей, а также изучения возможностей блокчейна и влияния на монетарную политику, сообщает Wam.

Ранее в Белоруссии запустили первую легальную платформу для торговли и инвестиций в криптовалюты — currency.com.

Одним из инвесторов проекта стала компания Larnabel Ventures члена совета директоров группы «Сафмар» Саида Гуцериева. Суммарные инвестиции в платформу составили около $10 млн.