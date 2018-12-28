Новости общества

13:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Следком завершил расследование дела в отношении экс-главы Марий Эл

12:38, 28.12.2018
Следком завершил расследование дела в отношении экс-главы Марий Эл
Фото: kremlin.ru

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова.

По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Также фигурантами дела являются заместитель Маркелова, бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева, а также генеральный директор коммерческой компании Наталья Кожанова.

В скором времени уголовное дело с обвинительным заключением будет передано в суд.

Напомним, что обвинение было предъявлено Маркелову в конце мая. Сообщалось, что в окончательном варианте остались три статьи УК РФ: получение взятки, злоупотребление полномочиями и хранение боеприпасов.

Ранее экс-глава Маркелов пожаловался Чайке на «пыточные условия» в СИЗО.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты