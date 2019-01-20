Ученые сообщили о влиянии мясных продуктов на появление рака

Американские ученые пришли к выводу, что обработанное мясо с содержанием нитрита натрия (Е 250) может способствовать появлению злокачественных раковых образований.

К таким продуктам из обработанного мяса относят колбасы, сосиски, ветчину, солонину, хот-доги и т. д.

Согласно исследованиям, в которых приняли более 1,2 млн женщин, у того, кто каждый день употребляет 25—30 граммов обработанного мяса, на 9% выше риск развития рака груди по сравнению с теми, кто ест не более 5 граммов, сообщает Food News.

Ранее ученые из Уральского федерального университета и Эдинбургского университета предложили новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями — при помощи наночастиц.