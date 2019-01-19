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В праздновании Крещения приняли участие более 2,4 миллиона россиян

13:20, 19.01.2019
В праздновании Крещения приняли участие более 2,4 миллиона россиян
Фото: realnoevremya.ru

В праздновании Крещения в ночь с 18 на 19 января приняли участие более 2,4 млн россиян.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, всего состоялось около 9,5 тыс. торжественных мероприятий

Для охраны общественного порядка при проведении богослужений в храмах и массовых купаний было задействовано более 41 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Росгвардии, работников частных охранных организаций, а также представителей народных дружин и общественных формирований, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Подробнее о ночном богослужении на Раифском озере читайте в материале «Реального времени».

Общество
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