В праздновании Крещения приняли участие более 2,4 миллиона россиян
В праздновании Крещения в ночь с 18 на 19 января приняли участие более 2,4 млн россиян.
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, всего состоялось около 9,5 тыс. торжественных мероприятий
Для охраны общественного порядка при проведении богослужений в храмах и массовых купаний было задействовано более 41 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Росгвардии, работников частных охранных организаций, а также представителей народных дружин и общественных формирований, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Подробнее о ночном богослужении на Раифском озере читайте в материале «Реального времени».Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым