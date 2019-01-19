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Ганус попросил WADA подтвердить статус соответствия РУСАДА

12:53, 19.01.2019
Ганус попросил WADA подтвердить статус соответствия РУСАДА
Фото: скриншот видео youtube.com

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к исполнительному комитету Всемирного антидопингового агентства (WADA) и президенту организации Крейгу Риди с просьбой подтвердить статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

По его мнению, лишение соответствия нового РУСАДА не только ограничит право чистых спортсменов России на участие в соревнованиях международного уровня, но и «лишит WADA, международное спортивное и антидопинговое движение надежной системной антидопинговой опоры в России при преодолении кризисных явлений в спорте и последующим решением антидопинговых задач», пишет «Р-Спорт».

Ранее эксперты WADA закончили работу по извлечению базы данных московской лаборатории. Комиссия теперь сформирует рекомендацию для рассмотрения исполкомом WADA 22 января.

Спорт
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