Ганус попросил WADA подтвердить статус соответствия РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к исполнительному комитету Всемирного антидопингового агентства (WADA) и президенту организации Крейгу Риди с просьбой подтвердить статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

По его мнению, лишение соответствия нового РУСАДА не только ограничит право чистых спортсменов России на участие в соревнованиях международного уровня, но и «лишит WADA, международное спортивное и антидопинговое движение надежной системной антидопинговой опоры в России при преодолении кризисных явлений в спорте и последующим решением антидопинговых задач», пишет «Р-Спорт».

Ранее эксперты WADA закончили работу по извлечению базы данных московской лаборатории. Комиссия теперь сформирует рекомендацию для рассмотрения исполкомом WADA 22 января.