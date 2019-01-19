На Украине сообщили, что покупают российскую нефть у Белоруссии

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев покупает российскую нефть у Белоруссии.

«У нас нефти нет — это военная тайна? Нет… Нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно», — цитирует его RT.

Тука отметил, что Украина также может закупать нефть в Европе. При этом он усомнился в способности Украины «потянуть» европейское топливо.

Ранее Генеральный директор Росгеологии Роман Панов заявил, что в этом году цена на нефть может достичь уровня $80 за баррель, однако в среднем по году может установиться на отметке в $60 за баррель.