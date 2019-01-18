Глава Росгеологии допустил рост стоимости нефти до $80 за баррель в 2019 году

Генеральный директор Росгеологии Роман Панов заявил, что в этом году цена на нефть может достичь уровня $80 за баррель, однако в среднем по году может установиться на отметке в $60 за баррель.

«Я думаю, что параметры цифр $80—100 [за баррель нефти] — не запредельные вещи, это среднесрочный горизонт. Я вполне не исключаю, что в 2019 году мы на какие-то такие параметры, к $80 [за баррель нефти] можем опять подойти», — цитирует Панова ТАСС.

Напомним, вопреки новому соглашению ОПЕК+, цены на нефть в конце прошлого года упали ниже $50 за баррель. Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил ситуацию тем, что на стоимость нефти влияет повышение ставки Федеральной резервной системы.