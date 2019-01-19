В Минтрансе РФ сообщили о намерении удержать цены на авиабилеты в 2019 году на текущем уровне

Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил о планах удержать цены на авиабилеты в 2019 году на текущем уровне.

«Очень надеемся, что удастся удержать [цены], хотя это будет очень непросто с учетом того, что стоимость горючего не снижается и пока компенсацию на повышение стоимости авиакеросина авиакомпании не получили», — сказал он, отвечая на вопрос о росте стоимости авиабилетов в 2019 году.

Он добавил, что у ряда авиакомпаний есть трудности с обслуживанием долговых обязательств и поэтому министерству важно удержать ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что авиакомпании могут поднять стоимость билетов из-за роста цен на керосин.