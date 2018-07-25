Авиакомпании повысят цены на билеты из-за дорого керосина

Авиакомпании из-за роста цен на керосин повысят стоимость билетов. Это следует из письма «Аэрофлота» и данных других авиаперевозчиков.

В письме «Аэрофлота» сказано, что с 26 июля вырастет топливный сбор в билетах на внутренние рейсы. Для билетов эконом-класса цены вырастут на 200 рублей, а для комфорт- и бизнес-класса — на 400 рублей.



Источники «Коммерсанта» на туристическом рынке рассказали, что некоторые иностранные авиакомпании предупредили об увеличении топливного сбора на 20-40 евро для международных рейсов. Таким образом, билеты в пакетных турах зимой могут подорожать на 10%.

Причиной повышения топливных сборов стал более чем 20% рост оптовых цен на авиакеросин, который произошел этой весной. В июне авиакомпании просили вице-премьера Максима Акимова дать указание в ФАС России проанализировать ситуацию на рынке авиатоплива.