Tesla уволит 7% своих сотрудников

Американская компания Tesla сократит 7% персонала, работающего полный рабочий день. Заявление было разослано всем сотрудникам за подписью главы компании Илона Маска.

Увольнения также затронут временных сотрудников. Свою работу сохранят только критически важные для компании работники, говорится в сообщении на сайте Tesla.

Ранее сообщалось, что в совет директоров Tesla в качестве независимых директоров избраны основатель корпорации по производству программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон и исполнительный вице-президент крупнейшей в США аптечной компании Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томсон.