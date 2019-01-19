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Промышленность

Tesla уволит 7% своих сотрудников

10:55, 19.01.2019
Tesla уволит 7% своих сотрудников
Фото: flickr.com

Американская компания Tesla сократит 7% персонала, работающего полный рабочий день. Заявление было разослано всем сотрудникам за подписью главы компании Илона Маска.

Увольнения также затронут временных сотрудников. Свою работу сохранят только критически важные для компании работники, говорится в сообщении на сайте Tesla.

Ранее сообщалось, что в совет директоров Tesla в качестве независимых директоров избраны основатель корпорации по производству программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон и исполнительный вице-президент крупнейшей в США аптечной компании Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томсон.

ПромышленностьМашиностроение
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