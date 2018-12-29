В Tesla назначили двух независимых директоров

В совет директоров Tesla в качестве независимых директоров избраны основатель корпорации по производству программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон и исполнительный вице-президент крупнейшей в США аптечной компании Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томсон.



Tesla должна была назначить двух независимых экспертов и выплатить $20 млн, согласно достигнутому в конце сентября досудебному соглашению Илона Маска с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, сообщает ТАСС.

Комиссия обвинила предпринимателя в подлоге и введении в заблуждение акционеров своим заявлением в августе о том, что у него якобы имеются достаточные средства для выкупа акций Tesla. Маск остался генеральным директором компании.

При этом новым председателем совета директоров Tesla 8 ноября была назначена Робин Денхолм.