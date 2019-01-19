Из администрации Оренбурга уволилась начальник управления по информационной политике Ольга Лопатинская

Ольга Лопатинская покинула пост начальника управления по информационной политике администрации Оренбурга. Она призвала не связывать это решение с «внешними факторами».

«Пожалуйста, не связывайте мое решение ни с какими внешними факторами. Это будет неправдой. У меня были (и уверена, будут) шикарные руководители. Каждого из них я сохраню в сердце, включая Д.В. Наш мэр из разряда тех людей, которым под силу очень многое», — написала чиновница в Facebook

Также она высказала слова благодарности экс-главе Оренбурга Евгению Арапову за то, что взял на работу и верил в нее. Ольга Лопатинская работала в должности начальника управления семь лет.

Напомним, что Евгений Арапов возглавлял Оренбург до Дмитрия Кулагина. На сегодня он находится под домашним арестом по подозрению во взяточничестве.