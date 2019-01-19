В ФТС рассказали о трех главных схемах вывода денег за рубеж

Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев назвал три главных схемы вывода денег за рубеж.

По его словам, мошенники незаконно выводят средства, совершая мнимые закупки якобы дорогостоящей техники за границей.



Другой сценарий вывода денег заключается в том, что один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу.



Третья схема, которой пользуются мошенники, состоит в создании фирм-однодневок под конкретный контракт, передает «Российская газета».

Ранее в банках рассказали о новой схеме обналичивания похищенных хакерами средств. Деньги снимаются со счетов по исполнительным листам судебными приставами за ранее признанные долги по оплате юридических услуг.