Банки раскрыли новую схему вывода похищенных хакерами денег

Банки рассказали о новой схеме обналичивания похищенных хакерами средств. Деньги снимаются со счетов по исполнительным листам судебными приставами за ранее признанные долги по оплате юридических услуг.



«При таком хищении средства поступают на счет очевидно неработающей компании — директор номинальный, адрес фиктивный, налоговая нагрузка имитируется, а единственное поступление — украденные деньги», — цитирует «Коммерсант» специалиста по информационной безопасности одного из пяти крупнейших банков России.

Таким образом, используется стандартный способ с подменой реквизитов на счет фиктивной компании. После этого от приставов приходит реальный исполнительный лист, согласно которому похищенная сумма должна быть востребована как долг за неоплаченные юридические услуги.

Ранее международная компания по предотвращению кибератак Group-IB зафиксировала две атаки, которые якобы поступали от Центробанка и департамента информационной безопасности ЦБ ФинЦЕРТ.