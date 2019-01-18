Минниханов наградил президента КХЛ орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрия Чернышенко орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что Чернышенко прибыл в Казань в связи с проведением Недели Звезд Хоккея 2019. Меморандум о проведении мероприятия в республике был подписан в апреле прошлого года.

«Среди четырех городов Казань была самым сильным кандидатом и оставила далеко позади себя Хельсинки и другие города-кандидаты. Основные критерии, по которым был выбран Татарстан, — это государственная поддержка, уровень инфраструктуры и желание болельщиков» -сказал тогда президент КХЛ.