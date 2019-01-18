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Минниханов наградил президента КХЛ орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

20:12, 18.01.2019

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрия Чернышенко орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что Чернышенко прибыл в Казань в связи с проведением Недели Звезд Хоккея 2019. Меморандум о проведении мероприятия в республике был подписан в апреле прошлого года.

«Среди четырех городов Казань была самым сильным кандидатом и оставила далеко позади себя Хельсинки и другие города-кандидаты. Основные критерии, по которым был выбран Татарстан, — это государственная поддержка, уровень инфраструктуры и желание болельщиков» -сказал тогда президент КХЛ.

Спорт Татарстан
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