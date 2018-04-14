Дмитрий Чернышенко: «Казань была самым сильным кандидатом на проведение Недели звезд хоккея»

Президент Континентальной хоккейной лиги рассказал о проведении в следующем году Недели звезд хоккея в Татарстане.

— Татарстан приложил все усилия, чтобы победить в этом конкурсе, опередив Хельсинки и других претендентов. Впервые Неделя звезд хоккея будет проводиться не в формате одного города, а в формате всей республики. И только такая развитая инфраструктура, как в Татарстане, позволяет это сделать в трех городах — в Альметьевске, Нижнекамске и, конечно, Казани.

Среди четырех городов Казань была самым сильным кандидатом и оставила далеко позади себя Хельсинки и другие города-кандидаты. Основные критерии, по которым был выбран Татарстан, — это государственная поддержка, уровень инфраструктуры и желание болельщиков. Здесь также очень известная хоккейная школа, представлена вся вертикаль — два клуба КХЛ, есть команды ВХЛ и МХЛ, детский хоккей развит. Поэтому мы уверены, что праздник, который мы делаем вместе с Татарстаном, надолго всем запомнится и установит новые рекорды, которые будет очень сложно преодолевать — планка здесь всегда поднята высоко, — цитирует Чернышенко корреспондент «Реального времени».

Напомним, сегодня был подписан меморандум о проведении в республике Недели звезд хоккея — 2019.