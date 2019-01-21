В Татарстане «обкатают» два мобильных приложения для автомобилистов

Татарстан стал пилотным регионом для реализации проекта мобильного приложения по автостраховке. Оно позволит автомобилистам в случае ДТП без пострадавших уведомить страховую компанию о наступлении страхового случая в онлайн-режиме, без визита в офис.



Новшество коснется только тех аварий, которые закон позволяет оформлять по Европротоколу, без участия инспекторов ГИБДД. В Татарстане эксперимент начнется уже в этом году.

Тем временем в пилотном режиме уже заработало разработанное в республике приложение для смартфонов в помощь автомобилистам — «САЮП». Его автор — казанский представитель Федерации автовладельцев России, юрист Владлен Копвиллем. Программа содержит рецепты на случай возникновения у водителя конфликтной ситуации с инспектором ГАИ.

Проект «САЮП» — коммерческий, но общедоступный: символическую плату юрист планирует впоследствии ввести для тех, у кого конфликт возник на почве подозрений в алкогольном или наркотическом опьянении водителя. Пока идет «обкатка» приложения: некоторые разделы еще не заполнены.

Подробнее об обоих проектах и проблемах их воплощения — в материале «Реального времени».