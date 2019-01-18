АСВ потребовало банкротства казанского банного комплекса из-за долга перед ТФБ в 28 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий обанкротившегося «Татфондбанка» потребовало банкротства ООО «Банная усадьба». Ведомство требует от комплекса погасить долг в 27,9 млн рублей.

Заявление подано 16 января, следует из материалов Арбитражного суда Татарстана.

«Банная усадьба» зарегистрирована в Казани по адресу: ул. Хади Такташа, 54а. По этому адресу располагается ресторанный комплекс «Пир и пар».

По данным сервиса sbis.ru, ООО «Банная усадьба» зарегистрировано более 6 лет назад. Директором и владельцем значится Альберт Юлдашев. В качестве основного вида деятельности компании указано «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».

Ранее сообщалось, что АСВ не добилось пересмотра решения по сделке между «Татфондбанком» и ПСО «Казань». Агентство так и не смогло признать недействительной сделку между банком и компанией.