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Экономика

АСВ не добилось пересмотра решения по сделке между «Татфондбанком» и ПСО «Казань»

11:17, 18.01.2019 1
АСВ не добилось пересмотра решения по сделке между «Татфондбанком» и ПСО «Казань»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не смогло добиться пересмотра решения Арбитражного суда РТ по сделке между «Татфондбанком» и ПСО «Казань».

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) не признал ее недействительной, говорится в сообщении АСВ.

Речь идет о соглашении от 29 февраля 2016 года, согласно которому стороны расторгали договор поручительства от 31 декабря 2015-го.

Напомним, что в сентябре суд отказался признать недействительным еще один договор поручительства между обанкротившимся «Татфондбанком» и ПСО «Казань».

ЭкономикаБанки Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:40
    Хватит уже банкротить действующие предприятия! Как не стыдно? Вон для ВТБ сотни миллиардов из ЦБ подкинули для покрытия убытков, а здесь пытаются разорить ПСО.
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