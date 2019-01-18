АСВ не добилось пересмотра решения по сделке между «Татфондбанком» и ПСО «Казань»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не смогло добиться пересмотра решения Арбитражного суда РТ по сделке между «Татфондбанком» и ПСО «Казань».

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) не признал ее недействительной, говорится в сообщении АСВ.

Речь идет о соглашении от 29 февраля 2016 года, согласно которому стороны расторгали договор поручительства от 31 декабря 2015-го.

Напомним, что в сентябре суд отказался признать недействительным еще один договор поручительства между обанкротившимся «Татфондбанком» и ПСО «Казань».