Экс-владелец «Хромой лошади» переехал жить в Лондон

Бывший владелец «Хромой лошади» Анатолий Зак покинул территорию России.

Бизнесмен переехал жить в Лондон, передает ИА «Местное время» со ссылкой на источник.

Издание сообщает, что на конец февраля у Зака в Перми было назначено судебное заседание. Однако накануне «он позвонил истцу и предложил варианты урегулирования вопроса, дав четко понять, что сейчас находится в Англии».

Как пограничная служба допустила выезд за пределы России Анатолия Зака, который не выполнил финансовые обязательства перед фондом обязательного медицинского страхования, родственниками пострадавших в клубе и налоговой службой, не уточняется.

Напомним, экс-владелец клуба в Перми «Хромая лошадь», где при пожаре погибли 156 человек, Анатолий Зак вышел на свободу в сентябре прошлого года. Он провел в заключении 8 лет и 9 месяцев.