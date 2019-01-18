Центробанк опубликовал обновленный список лицензированных форекс-дилеров

Банк России обновил список компаний, имеющих лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера.

Согласно информации на сайте Центробанка, в списке остались четыре из девяти компаний: «Альфа-форекс», «ВТБ форекс», «ПСБ форекс» и «Финам форекс».

Ранее были аннулированы лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров — компаний «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Трастфорекс», «Альпари Форекс» и «Телетрейд Групп».

Стоит отметить, что с 1 апреля 2019 года форекс-дилеров обяжут раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и о рисках, связанных с получением их услуг.