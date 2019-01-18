Российские футбольные клубы потратили 582 млн евро только на зарплаты игроков

Такие данные выдает УЕФА после анализа финансов европейских клубов за последние 10 лет, до сезона-2017/18.

В докладе отмечается, что в 2017 году российские клубы потратили на зарплаты 582 миллиона евро. Российская премьер-лига остается на шестом месте по средним тратам клубов на зарплаты в топ-30 европейских футбольных чемпионатов.

В среднем один российский клуб Премьер-лиги тратит на зарплаты игрокам 36,4 миллиона евро. Кроме того, на зарплаты игрокам уходит 72% доходов клубов. Это второй показатель в Европе среди топ-10 лиг.