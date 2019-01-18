Минстрой обязал оснащать новостройки газовой сигнализацией

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России обязало оснащать новые жилые дома газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами. Соответствующие требования содержатся в новом своде правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».

Свод правил вступит в силу 6 июня 2019 года. В Минстрое подчеркнули, что требований в правилах «достаточно, чтобы избежать взрывов бытового газа».

Ранее в Госдуму РФ внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.

В последнее время в России участились случаи взрыва бытового газа в жилых домах. В Магнитогорске утром 31 декабря обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа. В Шахтах Ростовской области при взрыве газа 14 января погибли пять человек.