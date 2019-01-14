В Госдуму РФ внесли законопроект о предотвращении взрывов бытового газа в жилых домах

В Госдуму РФ внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.

В документе сказано, что автоматизированная система контроля за обеспечением газовой безопасности позволяет не только оповестить о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, но и автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию.

Таким образом, происходит предотвращение взрыва бытового газа, что в результате может спасти жизни множества людей.

В последнее время в России участились случаи взрыва бытового газа в жилых домах. Сегодня ЧП произошло в городе Шахты Ростовской области, в результате которого погиб один человек. Судьба еще четырех человек остается неизвестной.