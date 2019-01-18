Концертный зал в Kazan Expo назовут именем Ильгама Шакирова

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что концертный зал в выставочном центре «Казань Экспо» будет назван в честь певца Ильгама Шакирова.

«Мы должны увековечить его имя. Есть такая идея. В течение следующих двух-трех месяцев мы достроим концертный зал в Kazan Expo, который будет вмещать до трех тысяч человек. Предлагаю дать этому большому концертному залу имя Ильгама Шакирова», — сказал Минниханов на церемонии прощания с артистом.

Кроме того, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев предложил организовать фестиваль имени Шакирова.

Напомним, что 16 января в Казани скончался татарский певец Ильгам Шакиров. Прощание с певцом прошло сегодня в театре оперы и балета имени М.Джалиля.

