Минниханов и Шаймиев примут участие в прощании с Ильгамом Шакировым

Президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев примут участие в прощании с народным артистом Татарстана и России Ильгамом Шакировым.

Сегодня на еженедельном брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова выразила соболезнования семье и близким Шакирова, назвав его легендарной личностью для культуры татарского народа.

«18 января в 11.00 в оперном театре состоится панихида, в которой примут участие президент, премьер-министр и Государственный Советник Республики Татарстан. Высшее руководство республики обязательно, конечно, придет проститься», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что Ильгам Шакиров скончался 16 января на 84-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с певцом и похороны назначены на 18 января.