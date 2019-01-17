Новости общества

14:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов и Шаймиев примут участие в прощании с Ильгамом Шакировым

13:10, 17.01.2019 183
Минниханов и Шаймиев примут участие в прощании с Ильгамом Шакировым
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев примут участие в прощании с народным артистом Татарстана и России Ильгамом Шакировым.

Сегодня на еженедельном брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова выразила соболезнования семье и близким Шакирова, назвав его легендарной личностью для культуры татарского народа.

«18 января в 11.00 в оперном театре состоится панихида, в которой примут участие президент, премьер-министр и Государственный Советник Республики Татарстан. Высшее руководство республики обязательно, конечно, придет проститься», — передает слова Галимовой корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что Ильгам Шакиров скончался 16 января на 84-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с певцом и похороны назначены на 18 января.

ОбществоВластьКультура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем