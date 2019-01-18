В Магнитогорске наградили работников ПАО «ММК», участвующих в ликвидации последствий обрушения жилого дома

Фото: Салават Ахметзянов

В Челябинской области состоялось награждение работников Магнитогорского металлургического комбината, которые принимали участие в ликвидации последствий обрушения жилого дома.

Благодарственные письма начальника ГУ МЧС по Челябинской области вручены 111 работникам предприятия и обществ группы ПАО «ММК», принявших наиболее активное участие в разборе завалов строения.

Среди тех, кто помогал в ликвидации ЧП — газоспасатели, техники, водители, механики, машинисты, электромонтеры, а также представители других специальностей, сообщили в пресс-службе комбината.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. По официальной версии, происшествие, которое унесло жизни 39 человек, произошло из-за взрыва газа.

Сегодня ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске, но Следком призвал не доверять данной информации.