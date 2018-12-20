В Перми осудили девять дилеров, торговавших наркотиками в Telegram

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор девяти членам преступной группировки за незаконный сбыт наркотиков.

Установлено, что с июня по ноябрь 2017 года шесть мужчин и три женщины распространяли N-метилэфедрон в различных районах Перми и Нытвы. Злоумышленники продавали наркотики через Telegram-канал.

Руководил деятельностью дилеров 20-летний житель Нытвы. Его 38-летняя помощница с помощью закладок получала большие партии наркотиков, в дальнейшем фасовала их на мелкие и раскладывала по тайникам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили 34 закладки с запрещенными веществами, в общей сложности изъято 126 граммов синтетического наркотика. Извлеченный в результате противоправной деятельности доход составил более миллиона рублей.

Все девять граждан признаны виновными. Суд приговорил 20-летнего организатора к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей. Остальные фигуранты получили от 5 до 10 лет лишения свободы и значительные штрафы.

Напомним, ранее ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Нидерландов в Пермь.

