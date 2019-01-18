Крупные магазины отказались от работы с поставщиками фальсифицированной продукции

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Крупнейшие торговые сети договорились отказались от сотрудничества с поставщиками, чья продукция неоднократно признавалась фальсифицированной или некачественной. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол комиссии по применению Кодекса добросовестных практик.



По мнению президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, таким способом ритейлеры пытаются установить равенство всех участников рынка и избежать наказания, которое в будущем предложил ввести Роспотребнадзор.

Ранее в России предложили дисквалифицировать поставщиков, отправивших в российские социальные учреждения небезопасную мясную и молочную продукцию, по статье 3.11 Кодекса об административных правонарушениях.