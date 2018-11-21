В России предложили дисквалифицировать поставщиков некачественных продуктов

В России предложили дисквалифицировать поставщиков, отправивших в российские социальные учреждения небезопасную мясную и молочную продукцию, по статье 3.11 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно протоколу Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, владельцы компаний и менеджмент организаций-нарушителей могут лишиться права занимать руководящие должности. Речь идет в том числе о поставках в школы, детские сады, больницы, пишут "Известия".

Госкомиссия поручила проработать этот вопрос Минфину РФ и Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — I квартал 2019 года.

В Роспотребнадзоре рассказали, что за девять месяцев 2018 года служба выявила чуть более 4 тыс. партий животноводческой продукции, не соответствовавшей требованиям. Из них четверть в социальных учреждениях.



Ранее Роспотребнадзор предложил конфисковывать оборудование для фальсификации продуктов.