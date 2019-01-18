Роскачество рассказало об опасности моющих средств для посуды

Специалисты Роскачества составили рекомендации по выбору безопасной химии для посуды.

Эксперты ведомства провели исследование средств для мытья посуды 45 известных брендов. Результаты будут готовы через неделю, но основные рекомендации уже опубликовали.

Так, при выборе средства стоит внимательно прочитать его состав. В Роскачестве рекомендуют россиянам избегать средств, в которые входят хлор, хлорорганические соединения, фосфаты, фосфонаты.

В целом, вся бытовая химия делится на две подгруппы — органическая и неорганическая. Главный компонент большинства неорганических средств для мытья посуды — поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые эффективно удаляют загрязнения. Они бывают анионные, катионные и неионогенные.

Анионные считаются самыми аллергенными. Кроме того, аллергические реакции могут вызывать отдушки и ферменты.

Органические моющие средства включают в себя вещества растительного происхождения, которые целиком растворимые в воде. В них могут входить эфирные масла, экстракты цитрусовых, уксусная и лимонная кислота, сода.

Кроме того, в Роскачестве подчеркивают, что если в посуде есть трещины и сколы, то нужно помнить, что в них могут задерживаться мельчайшие частицы средства. Также при использовании моющего средства эксперты советуют наносить небольшое количество моющего средства на губку, а не на посуду.

Напомним, ранее Роскачество не нашло в России ни одного синтетического пива.