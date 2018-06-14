Роскачество не нашло в России ни одного синтетического пива

Роскачество в преддверии чемпионата мира по футболу проверило пиво отечественных и зарубежных производителей и выяснило, что синтетических среди них нет.

«Существует устойчивый потребительский миф, что пиво, особенно недорогое, это некий искусственно газированный суррогат из порошка, спирта, воды и различных добавок — красителей и усилителей вкуса, который делается буквально за сутки. Это предположение не подтвердилось. Не было выявлено ни одного синтетического продукта», — говорится на сайте Роскачества.

Однако есть замечания к «Арсенальному», «Окскому», «Горьковскому», «Свердловскому» и «Самаре». Здесь были найдены отклонения по показателю азота из-за желания производителя сэкономить на солоде.

Напомним, в России за первую половину 2017 года резко возрос импорт немецкого пива. По сравнению с тем же периодом прошлого года поставки из Германии в натуральном выражении выросли на 73% до 26,8 млн литров.