Принц Саудовской Аравии рассказал об «исчезновении» России с рынка нефти через 19 лет

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что через 19 лет Россия может исчезнуть с рынка нефти.

Как он заявил в интервью Bloomberg, спрос на нефть до 2030 года будет расти темпами примерно на 1—1,5% в год.

«Некоторые думают, что после этого срока он начнет замедляться, но мы считаем, что многие страны-производители просто исчезнут к этому времени. Например, сильно упадет Китай, если совсем не исчезнет, другие страны также продолжат исчезать как производители. Через 19 лет Россия сильно потеряет в добыче, если не полностью все 10 млн баррелей нефти в сутки», — заявил принц, отметив, что не видит угроз для Саудовской Аравии в этой области.

Ранее в Минфине РФ раскритиковали идею льгот для нефтяников.