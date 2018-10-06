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Промышленность

Принц Саудовской Аравии рассказал об «исчезновении» России с рынка нефти через 19 лет

15:29, 06.10.2018 1
Принц Саудовской Аравии рассказал об «исчезновении» России с рынка нефти через 19 лет
Фото: kremlin.ru

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что через 19 лет Россия может исчезнуть с рынка нефти.

Как он заявил в интервью Bloomberg, спрос на нефть до 2030 года будет расти темпами примерно на 1—1,5% в год.

«Некоторые думают, что после этого срока он начнет замедляться, но мы считаем, что многие страны-производители просто исчезнут к этому времени. Например, сильно упадет Китай, если совсем не исчезнет, другие страны также продолжат исчезать как производители. Через 19 лет Россия сильно потеряет в добыче, если не полностью все 10 млн баррелей нефти в сутки», — заявил принц, отметив, что не видит угроз для Саудовской Аравии в этой области.

Ранее в Минфине РФ раскритиковали идею льгот для нефтяников.

ПромышленностьНефть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:12
    Полная не стыковка, Китай закупает нефть в хранилища,т.е. больше чем потребляет, просто перестанет покупать и все, его объемы всем на рынке хватит
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