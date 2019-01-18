Долг российских футбольных клубов вырос до 515 млн евро

УЕФА сообщил о росте чистого долга российских футбольных клубов до 515 млн евро.

Согласно отчету спортивной организации, за последние 10 лет долг вырос на 46%. Показатель выше, чем у команд в Италии, Англии и Турции. Отмечается, что часть долга российских клубов «связана с капиталовложениями, поэтому такой рост не обязательно вызывает опасения».

Чистый долг рассчитывается согласно определению правил УЕФА по лицензированию клубов и финансовому fair play, которое предполагает зачет сумм банковских овердрафтов, кредитов и прочих займов, кредиторской задолженности в пользу связанных сторон и задолженности по трансферам против сумм дебиторской задолженности по трансферам и денежных остатков, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» откроет более 400 футбольных школ в России и СНГ.